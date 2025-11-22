أعضاء في مجلس الشيوخ ينتقدون خطة ترامب لأوكرانيا

أعرب أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، السبت عن "مخاوفهم الجدية بشأن تفاصيل خطة الرئيس دونالد ترامب" لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وقال ثلاثة سناتورات من الديموقراطيين، وسناتور مستقل وآخر جمهوري، أعضاء في لجنة العلاقات الدولية، "لن نحقق سلاما دائما بتقديم تنازل تلو آخر الى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، وإضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها بشكل قاتل. لقد علّمنا التاريخ أن بوتين لا يفهم إلا القوة، ولن يحترم أي اتفاق ما لم يكن مضمونا بالقوة".



وأضافوا في بيان "علينا التشاور بشكل وثيق مع شركائنا في أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن سبل المضي قدما. وعلينا ممارسة ضغط حقيقي على روسيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات".



كما أصدر الجمهوري روجر ويكر الذي يرأس لجنة القوات المسلحة النافذة في مجلس الشيوخ، بيانا منفصلا الجمعة.



وقال ويكر إن "خطة السلام تنطوي على مشاكل حقيقية، وأشكّ بشدة في قدرتها على إحلال السلام. ينبغي عدم إجبار أوكرانيا على التنازل عن أراضيها لأحد أعتى مجرمي الحرب في العالم، فلاديمير بوتين"، مضيفا "إن حجم وتوزيع القوات المسلحة الأوكرانية خيار سيادي لحكومتها وشعبها".



تُنظر كييف بقلق بالغ إلى هذه الخطة المؤلفة من 28 نقطة، لأنها تشكل استجابة لمطالب روسية رئيسية: تنازل أوكرانيا عن أراضٍ، وقبول تقليص حجم جيشها، والتخلي عن فكرة العضوية في الناتو. لكن في المقابل، تقدم الخطة لكييف ضمانات أمنية غربية لمنع أي هجمات روسية مستقبلا.



ورفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة الخطة التي حثه ترامب على قبولها، مؤكدا أنه سيقترح "بدائل" على الأميركيين.