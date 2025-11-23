نتنياهو: سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواصلة القيام بـ"كل ما هو ضروري" لمنع حزب الله في لبنان وحركة حماس في قطاع غزة من استئناف نشاطاتهما وإعادة التسلح وبناء القدرات.



وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء: "هذا الأسبوع، ضرب الجيش في لبنان، وسنواصل القيام بكل ما هو ضروري لمنع حزب الله من إعادة ترسيخ قدرته على تهديدنا".



وأضاف: "هذا ما نفعله أيضا في قطاع غزة. فمنذ وقف إطلاق النار، لم تتوقف حماس عن خرقه، ونحن نتصرف بناءً على ذلك".



واتهم نتنياهو حماس بالقيام "بمحاولات عدة" للتسلّل عبر الخط الأصفر "في محاولة لإيذاء جنودنا".



وقال: "أحبطنا ذلك بقوة كبيرة، قمنا بالرد ووجهنا اليهم ضربة قاسية، أسفرت عن القضاء على عدد من المسلحين".



ورأى رئيس الوزراء أن الادعاء أن إسرائيل بحاجة إلى موافقة خارجية قبل التحرك والرد ما هو إلا "كذبة مطلقة". وقال: "نحن نقرر بشكل مستقل، وهذا هو الوضع الطبيعي. إسرائيل مسؤولة عن أمنها".



وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه بالتعاون مع الشاباك "اغتالا رئيس قسم الإمداد والمعدات في مقرّ الإنتاج التابع لحماس".



وجاء في البيان: "تم اغتيال علاء حديدي ... وكان حديدي يشكّل محور معرفة مركزيا في مجال الإمداد والإنتاج داخل حماس، وكان خلال الحرب حلقة وصل لتمرير الوسائل القتالية من مقرّ حماس إلى الكتائب والقادة الميدانيين بهدف القتال ضد القوات الإسرائيلية".