مسؤولون أميركيون وأوكرانيون يشيدون بتحقيق "تقدم جيد" في محادثات جنيف

أشاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوفد الأوكراني أندريه يرماك بـ"التقدم الجيد" المحرز في المحادثات الجارية في جنيف بشأن مقترح الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في أوكرانيا.



وقال يرماك للصحافيين: "لقد أحرزنا تقدما جيدا للغاية، ونحن نمضي قدما نحو السلام العادل والدائم الذي يستحقه الشعب الأوكراني"، في حين قال روبيو إن المحادثات المستمرة "هي على الأرجح الأكثر إنتاجية وأهمية... حتى الآن في هذه العملية برمتها".