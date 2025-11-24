رئيس بلدية نيويورك المنتخب ممداني ما زال يعتبر ترامب فاشيًا

الأخبار
أعلن رئيس بلدية نيويورك المنتخب، اليساري زهران ممداني، أنه لا يزال يعتبر الرئيس دونالد ترامب فاشيا، رغم اللقاء الودي الذي جمعهما في البيت الأبيض.
وأكد ممداني لشبكة "إن بي سي نيوز" في مقابلة صباح الأحد أن "هذا شيء قلته في الماضي وأقوله اليوم".
وكان ممداني الذي يقدم نفسه على أنه اشتراكي ديموقراطي قد التقى بالرئيس الجمهوري الجمعة بعد أشهر من تقاذف الاتهامات، حيث تعهد الاثنان بالتعاون من أجل مستقبل المدينة.
حتى أن ترامب الذي اقترح سابقا ترحيل النيويوركي المولود في أوغندا هبّ لنجدة ممداني خلال تلقيهما أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض.
وعندما سأل أحد الصحافيين ممداني ما إذا كان لا يزال يعتبر الرئيس فاشيا، تدخل ترامب قائلا: "لا بأس. يمكنك قول ذلك بكل بساطة... هذا أسهل من شرحه. لا أمانع".
وفي مقابلته مع "إن بي سي نيوز"، أوضح ممداني أن "ما أعجبني في المحادثة التي أجريتها مع الرئيس، هو أننا لم نكن خجلين بشأن نقاط الخلاف والسياسات التي أوصلتنا إلى هذه اللحظة".
وأضاف: "وجدت أن الاجتماع الذي عقدته مع الرئيس كان مثمرا وأعادنا إلى المواضيع الرئيسية للحملة التي خضناها: تكلفة السكن وتكلفة رعاية الأطفال وتكلفة البقالة وتكلفة المرافق".
وبعد تهديده بقطع التمويل الفدرالي عن أكبر مدينة في الولايات المتحدة ونشر الحرس الوطني فيها، أشاد ترامب في البيت الابيض بفوز ممداني التاريخي في الانتخابات وقال إنه قادر على القيام "بعمل رائع".
وقال ترامب: "سنساعده على تحقيق حلم الجميع: أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".
0
أخبار دولية
05:34
رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا
أخبار دولية
05:34
رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا
0
أخبار دولية
05:09
الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف
أخبار دولية
05:09
الكرملين: لم نتلق "أي معلومات" بعد محادثات السلام حول أوكرانيا في جنيف
0
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
أخبار دولية
05:05
زيلينسكي يتحدث عن تحقيق تقدم في محادثات السلام رغم الحاجة لجهود "أكبر بكثير"
0
أخبار دولية
04:43
الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم
أخبار دولية
04:43
الكرملين: بوتين وأردوغان سيتحدثان عبر الهاتف اليوم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
