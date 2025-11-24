الأخبار
رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا

أخبار دولية
2025-11-24 | 05:34
مشاهدات عالية
رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا
رئيس المجلس الأوروبي تحدث مع زيلينسكي قبيل اجتماع أوروبي بشأن خطة أوكرانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أنه تحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة الخطة المحدثة بشأن السلام في أوكرانيا.
     
وكتب كوستا عبر منصة إكس: "تحدثت مع الرئيس زيلينسكي قبل الاجتماع غير الرسمي لقادة الاتحاد الأوروبي هذا الصباح بشأن جهود السلام في أوكرانيا، للاطلاع على تقييمه للوضع". 
     
وأوضح قبيل الاجتماع الذي يُعقد على هامش قمة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي في أنغولا أن "الموقف الموحد والمنسق للاتحاد الأوروبي أساسي لضمان نتيجة جيدة لمفاوضات السلام، لأوكرانيا وأوروبا".

