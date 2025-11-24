ترامب: قبلت دعوة شي زيارة الصين في نيسان

أكّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قَبوله دعوة الرئيس الصينيّ شي جين بينغ زيارة الصين في نيسان.



وأكّد أنّ شي سيزور أميركا في وقت لاحق هذا العام.



وأوضح ترامب أنّه بحث مع شي قضايا أوكرانيا وروسيا والفنتانيل وفول الصويا ومنتجات زراعية أخرى وأنهما اتفقا على أهمية الحوار المستمر.



ووصف الاتصال بالجيد للغاية.