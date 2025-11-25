هجوم "ضخم" على منشآت للطاقة في أوكرانيا

قالت وزارة الطاقة الأوكرانية في وقت مبكر صباح الثلاثاء إن هجوما "ضخما" يستهدف منشآت للطاقة فيما أفاد الجيش بتعرّض العاصمة كييف لهجوم بالمسيّرات والصواريخ.



وأفادت وزارة الطاقة على تلغرام "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة". وأضافت "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك".



