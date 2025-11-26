مساعد للكرملين: لم نناقش في أبوظبي خطة السلام الأميركية الخاصة بأوكرانيا

أعلن المساعد بالكرملين يوري أوشاكوف اليوم الأربعاء أن خطة السلام الأميركية لأوكرانيا لم تطرح للنقاش خلال الاجتماعات مع ممثلين روس في أبوظبي هذا الأسبوع.



وقال لمراسل تلفزيوني: "لا، لم تناقَش خطة السلام في أبوظبي. ولم تبحَث بالتفصيل مع أي أحد بعد".



ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن أوشاكوف قوله إن موسكو تسلمت "أحدث النسخ" من خطة السلام التي أعدتها الولايات المتحدة.