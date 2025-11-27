بكين تحضّ فرنسا على دعم التقارب بين الصين والاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي لمستشار الرئاسة الفرنسي إيمانويل بون عن أمله في أن تدعم باريس التقارب في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبكين، قبل أيام على اجتماع رئيسي البلدين.



وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع بون أنه يأمل أن "تشجّع فرنسا الاتحاد الأوروبي على اتباع سياسة إيجابية وعقلانية مع الصين" و"تدعم التنمية الصحية للعلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي".



ولفت إلى أن "الوضع الدولي يشهد اضطرابات وتغيرات متشابكة"، داعيا إلى تعميق التعاون بين الطرفين.



وجاء الاتصال قبل أيام من زيارة مقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بكين حيث سيلتقي الرئيس الصيني شي جينبينغ.