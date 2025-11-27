خامنئي يقول إن إدارة ترامب "غير جديرة" بالتعاون مع إيران

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "غير جديرة" بالتواصل أو التعاون مع الجمهورية الإسلامية.وقال خامنئي في خطاب متلفز "إن مثل هذه الحكومة الأميركية غير جديرة بأن تتواصل أو تتعاون معها حكومة مثل الجمهورية الإسلامية"، مؤكدا أن الشائعات حول توجيه إيران رسائل إلى واشنطن "محض كذب".