مرشح المعارضة في غينيا بيساو يؤكد فوزه في الانتخابات ويتهم الرئيس بتدبير الانقلاب

أكد زعيم المعارضة في غينيا بيساو فرناندو دياس فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 تشرين الثاني، واتهم الرئيس المنتهية ولايته عمر سيسوكو إمبالو بتدبير الانقلاب الذي نفذه الجيش.وقال دياس في تصريح لوكالة فرانس برس: "أنا الرئيس المنتخب لغينيا بيساو"، مضيفًا أنه بخير في مكان آمن في بلاده.وكانت السلطات العسكرية قد أوقفت ظهر الأربعاء زعيم المعارضة الرئيسي دومينغوس سيمويس بيريرا الذي مُنع من خوض الانتخابات ودعم دياس.