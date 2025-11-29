مسؤول أميركيّ: روبيو وويتكوف يلتقيان الوفد الأوكرانيّ الأحد في فلوريدا

يلتقي وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو والموفد الخاص ستيف ويتكوف وفد المفاوضين الأوكرانيين الأحد في فلوريدا، لبحث خطة واشنطن الهادفة إلى إنهاء الحرب مع روسيا، وفق ما أفاد مسؤول أميركيّ.



وأعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق أنّ وفدًا في طريقه إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض.



ويحضر الاجتماع أيضا صهر الرئيس الأميركيّ جاريد كوشنر.