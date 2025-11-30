زعيم كوريا الشمالية يشدد على دور القوات الجوية في الردع النووي

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سلّط الضوء على دور القوات الجوية في الردع النووي، وذلك خلال احتفاله برفقة ابنته الصغيرة بالذكرى الثمانين لتأسيسها.

أظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الكورية الشمالية كيم وهو يتابع ما بدا أنها طائرات مسيرة وقاذفات صواريخ متنقلة، من بين أشياء أخرى.

كان مسؤول بالمخابرات الأوكرانية قال لرويترز في وقت سابق إن كوريا الشمالية بدأت إنتاجا ضخما لطائرات مسيرة صغيرة وقصيرة المدى من طراز (إف.بي.في)، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية متوسطة المدى أكبر حجما تُستخدم في ساحات المعارك.