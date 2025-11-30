"تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرب"... إيران تحتجز سفينة ترفع علم إسواتيني

ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن إيران احتجزت اليوم، سفينة ترفع علم إسواتيني تحمل 350 ألف لتر من الوقود المهرب.



وقال قائد في البحرية التابعة للحرس الثوري: "ضبطنا سفينة تحمل وقودا مهربا في شكل زيت الغاز، وترفع علم سوازيلاند"، مستخدما الاسم السابق لإسواتيني.



وأضاف: "تم إحضارها إلى ساحل بوشهر بناء على أمر قضائي، وسيتم تفريغ حمولتها".



وأشار الى أن أفراد طاقم السفينة، وعددهم 13، من الهند وإحدى الدول المجاورة.