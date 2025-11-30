نتنياهو يطلب العفو رسميا من الرئيس الإسرائيلي

أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم طلبا رسميا إلى الرئيس لمنحه عفوا.



وقال: "يدرك مكتب الرئيس أن هذا طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة. وبعد تلقي كل الآراء ذات الصلة، سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص".



ولم يصدر أي تعليق بعد من مكتب رئيس الوزراء.



ويواجه نتنياهو محاكمة طويلة الأمد بتهم فساد، وينفي التهم الموجهة إليه ويدفع ببراءته.