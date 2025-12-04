روسيا: مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصولنا المجمدة ستؤدي إلى "رد فعل قاس"

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي "إجراء غير قانوني" من قبل الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة سيؤدي إلى "أقسى رد فعل"، مشيرة الى أن موسكو تتأهب بالفعل للرد.

