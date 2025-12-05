الأخبار
روبيو يعتبر الغرامة الأوروبية على منصة إكس "هجوما" ضد "الشعب الأميركي"
أخبار دولية
2025-12-05 | 13:39
روبيو يعتبر الغرامة الأوروبية على منصة إكس "هجوما" ضد "الشعب الأميركي"
اعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الغرامة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة لإيلون ماسك تشكل "هجوما على الشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية".
وقال روبيو في منشور على إكس إن "الغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضتها المفوضية الأوروبية ليست مجرد هجوم على إكس، بل هي هجوم على كل منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية"، مضيفا أن "عصر الرقابة على الأميركيين عبر الإنترنت قد انتهى".
