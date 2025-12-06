هبوط طائرة أميركية في كراكاس تقل مهاجرين فنزويليين مرحلين من الولايات المتحدة

حطت في كراكاس طائرة أميركية الجمعة على متنها 172 مهاجرا فنزويليا جرى ترحيلهم من الولايات المتحدة، بعد سماح فنزويلا مجددا للطائرات التي تقل مهاجرين بالهبوط رغم إعلان الرئيس دونالد ترامب "إغلاق" مجالها الجوي.



والطائرة الآتية من فينيكس بولاية أريزونا، هي الثانية التي تصل فنزويلا هذا الاسبوع لإعادة مهاجرين فنزويليين إلى بلادهم، في ظل حشد عسكري أميركي كبير في مياه البحر الكاريبي.



وكانت إدارة ترامب قد أطلقت عملية عسكرية في الكاريبي والمحيط الهادىء لوقف تهريب المخدرات التي تزعم أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يتزعم أحد كارتيلاتها.



كما نفذت القوات الأميركية في الأشهر الأخيرة أكثر من 20 غارة استهدفت قوارب تدعي أنها تابعة لمهربين، ما أسفر عن مقتل 87 شخصا على الأقل.



ويعتبر مادورو أن نشر القوات الأميركية جزء من حملة عسكرية للإطاحة بحكومته والاستيلاء على احتياطيات بلاده النفطية الكبيرة.