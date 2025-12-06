النرويج تحذر من "هشاشة" وقف إطلاق النار في غزة

شدد وزير خارجية النرويج إسبن بارت أيدي على أنه يجب تشكيل قوة إرساء الاستقرار في غزة ومجلس السلام هذا الشهر، محذرا من أن وقف إطلاق النار الحالي "هش ولا يمكن أن يصمد لأسابيع أخرى في مرحلته الحالية".وأشار في كلمة ألقاها خلال منتدى الدوحة في قطر، الى أن تلك القوة الدولية يجب أن تؤدي دورها كبعثة لحفظ السلام.