فيضانات في سريلانكا وتحذيرات جديدة من انهيارات أرضية

أخبار دولية
2025-12-07 | 05:31
مشاهدات عالية
أصدرت السلطات السريلانكية تحذيرات جديدة من انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة في مناطق دمّرتها أصلًا الفيضانات وانزلاقات التربة جراء إعصار قويّ أودى إلى الآن بـ618 شخصًا.

     

وأعلنت الحكومة ارتفاع حصيلة القتلى إلى 618 شخصا، بينهم 464 قتيلا في المنطقة الوسطى الخصبة حيث يُزرع الشاي، بينما لا يزال 209 أشخاص في عداد المفقودين.

     

وتضرر أكثر من مليوني سريلانكي، أي نحو 10% من السكان، من تداعيات الإعصار ديتواه الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي ويعد أسوأ عاصفة تشهدها الدولة الجزرية منذ مطلع القرن.

     

وأفاد مركز إدارة الكوارث بأن العواصف الموسمية تتسبب بمزيد من الأمطار وتجعل المنحدرات غير مستقرة، خصوصا في المنطقة الجبلية الوسطى والمناطق الداخلية الشمالية الغربية.

     

استُخدمت مروحيات وطائرات الأحد لإيصال مساعدات إلى مناطق في وسط البلاد انقطعت عنها السبل بسبب الانزلاقات الأرضية.

     

وأعلنت القوات الجوية السريلانكية وصول طائرة محملة بمساعدات إنسانية من بورما، بعد أن طلبت كولومبو مساعدة دولية.

     

وأشار مركز إدارة الكوارث إلى أنّ عدد المقيمين في مخيمات اللاجئين الحكومية، والذي بلغ ذروته عند 250 ألف شخص، انخفض إلى 100 ألف لاجئ مع انحسار مياه الفيضانات.

