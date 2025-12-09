إسرائيل: إعادة فتح معبر اللنبي مع الأردن لنقل البضائع والمساعدات إلى غزة

أعلنت إسرائيل عزمها إعادة فتح معبر اللنبي (جسر الملك حسين) مع الأردن الأربعاء، لنقل البضائع والمساعدات إلى الضفة الغربية وقطاع غزة للمرة الأولى منذ أواخر أيلول.

وقال مسؤول إسرائيليّ: "وفقًا للتفاهمات وتوجيهات المستوى السياسيّ، سيسمح ابتداءً من الأربعاء، بنقل البضائع والمساعدات من الأردن إلى منطقة (الضفة الغربية) وإلى قطاع غزة عبر جسر الملك حسين".

وأكّد أنّ "جميع شاحنات المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة ستسير تحت مرافقة وتأمين، بعد خضوعها لفحص أمنيّ دقيق".

ويأتي القرار بعد أكثر من شهرين على إغلاق المعبر الحدوديّ، الذي تسيطر عليه إسرائيل أمام الشاحنات على إثر هجوم بإطلاق النار نفذه سائق شاحنة تنقل مساعدات إلى قطاع غزة وأسفر عن مقتل عسكريَين إسرائيليَين.