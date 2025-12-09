دورية إسرائيلية تتوغّل في جنوب سوريا وتوقع ثلاثة جرحى

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح برصاص قوة إسرائيلية أثناء توغلها في ريف القنيطرة، جنوب سوريا، كما أفاد التلفزيون السوري الرسمي، في حين أعلن الجيش الاسرائيلي أنه أطلق النار بعد "اشتباك" مع أشخاص وصفهم بأنهم "مشتبه بهم".



وأفاد التلفزيون السوري بـ"إصابة 3 أشخاص برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة".



وذكر أن "قوات الاحتلال استخدمت آليات عسكرية عدة وناقلات جنود وأطلقت قنابل دخانية".



من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) إن القوات الاسرائيلية نصبت "حاجزا بين بلدة خان أرنبة وقرية عين عيشة في ريف القنيطرة وتطلق النار على المدنيين".



ونشرت الوكالة صورة تظهر فيها آلية عسكرية على طريق سريع بينما تعبر السيارات المدنية بالقرب منها.



وكانت سانا أفادت في وقت سابق بأن القوات الاسرائيلية "توغلت...باتجاه بلدتي جبا وخان أرنبة في ريف القنيطرة".



وأعلن الجيش الاسرائيلي بدوره، أنه خلال "نشاط" لقواته في منطقة القنيطرة "نشب اشتباك بين عدد من المشتبه بهم الذين اقتربوا من القوات وشكّلوا تهديدا لها".



وأضاف أن القوات الاسرائيلية "تصرّفت وفقا لآليات العمل المحددة، حيث أطلقت طلقات تحذيرية في الهواء وبعدما امتنع المشتبه بهم عن الابتعاد، أطلقت النار باتجاه الجزء السفلي من جسد اثنين من المحرضين الرئيسيين".