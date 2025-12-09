ترامب وجد بعض القادة الأوروبيين "أغبياء" ووصف سياستهم حول الهجرة بالكارثية

انتقد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قادة أوروبيين، واصفًا إياهم بالأغبياء.

وانتقد سياسة الهجرة في أوروبا، معتبرًا أنها "كارثية".

وقال ترامب في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" الأميركيّ متحدثا عن قادة الاتحاد الأوروبيّ "أنا أحبهم جميعا، ليس لدي عدو بينهم".

وأضاف: "بعضهم أصدقاء أعرف القادة السيئين، أعرف الأذكياء، أعرف الأغبياء. هناك أيضًا، من هم أغبياء جدًا”.

“

واعتبر أنّ ما يفعلونه في شأن الهجرة كارثيّ.

وقال ترامب: "كنت أحبّ باريس. لكنها مكان مختلف تماما عمّا كانت عليه. في لندن، ستجد رئيس بلدية اسمه خان. إنه عمدة مريع، وسيء، ومقرف".