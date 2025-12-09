رئيس المجلس الأوروبي يتهم موسكو بالوقوف وراء تحليق المسيّرات في ايرلندا

اتهم رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، روسيا الثلاثاء بالوقوف وراء الطائرات المسيرة التي رُصدت أثناء وصول طائرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ايرلندا في زيارة رسمية في كانون الأول.



وقال المسؤول الأوروبي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن "للأسف، ما حدث الأسبوع الماضي هنا في دبلن هو مثال جديد على الهجمات والتهديدات الروسية على الأراضي الأوروبية".



وأيد مارتن هذا الرأي، رافضا نفي السفير الروسي تورط بلاده في الحادث.



ونقلت صحيفة "آيريش تايمز" بيانا عن السفارة الروسية رفضت فيه "رفضا قاطعا أي محاولة لتصوير هذا الحادث على أنه تورط روسي"، معتبرة أن لا أساس لذلك.



وقال رئيس الوزراء الايرلندي الثلاثاء "لا أتفق معه (مع السفير الروسي) في الرأي. أود التذكير بأن هذا السفير نفسه أكد لنا في عام 2022 أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا، ورأينا كيف انتهت الأمور".



وأضاف مارتن: "أعتقد أن حادثة الطائرات المسيرة، كما قال أنتونيو، جزء من سلسلة حوادث مماثلة وقعت في دول أوروبية أخرى".