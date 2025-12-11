الأخبار
LBCI
LBCI

نائب وزير خارجية تايوان قام بزيارة سرية إلى إسرائيل

أخبار دولية
2025-12-11 | 01:25
مشاهدات عالية
0min
نائب وزير خارجية تايوان قام بزيارة سرية إلى إسرائيل

أكدت ثلاثة مصادر لرويترز أن نائب وزير الخارجية التايواني فرانسوا وو قام بزيارة لم يُعلن عنها من قبل إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي تتطلع فيه تايوان إلى إسرائيل من أجل تعاون دفاعي.

 

ولا تتمتع تايوان بالكثير من العلاقات الدبلوماسية الرسمية بسبب ضغوط بكين التي تعتبر الجزيرة منطقة تابعة لها وليست دولة مستقلة. ومثل معظم الدول الأخرى، لا تعترف إسرائيل رسميًا إلا ببكين وليس بتايبه. ورغم أن كبار الدبلوماسيين التايوانيين يقومون بجولات خارجية، فإن زياراتهم لدول مثل إسرائيل نادرة.

ومع ذلك، تعتبر تايوان إسرائيل شريكًا ديمقراطيًا مهما وقدمت دعمًا قويًا لها بعد هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل والحرب اللاحقة في غزة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية المسألة، لرويترز إن وو ذهب إلى إسرائيل في الأسابيع القليلة الماضية. وقال اثنان من المصادر إن الرحلة جرت هذا الشهر.

 

 

أخبار دولية

خارجية

تايوان

بزيارة

إسرائيل

