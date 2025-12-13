حاكم: مقتل 2 في هجوم أوكراني بمُسيرات على ساراتوف الروسية

أعلن رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف الروسية أن شخصين قتلا خلال الليل في غارة أوكرانية بطائرات مسيرة على مدينة ساراتوف.



وقال بوسارجين في بيان على تطبيق تيليجرام أن الهجوم استهدف مبنى سكنيا وأسفر أيضًا عن سقوط عدد غير محدد من الجرحى.

وتعرضت ساراتوف، التي تقع على نهر الفولجا على بعد نحو 625 كيلومترًا من الحدود الأوكرانية، لهجمات متكررة بالطائرات المسيرة في السنوات القليلة الماضية استهدفت مصفاة النفط المحلية وقاعدة جوية رئيسية قريبة.

وبشكل منفصل، قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إسقاط 41 طائرة مسيرة خلال الليل، 28 منها فوق منطقة ساراتوف.