تشيلي تنتخب رئيسها وترجيحات بفوز اليمين المتطرف

يتوجه التشيليون إلى صناديق الاقتراع الأحد لانتخاب رئيسهم، وسط توقعات بفوز اليمين المتطرف للمرة الأولى منذ نهاية دكتاتورية أوغستو بينوشيه قبل 35 عاما.



وتُظهر استطلاعات الرأي تقدما كبيرا للمحافظ المتشدد خوسيه أنتونيو كاست، المحامي البالغ 59 عاما، في مواجهة جانيت خارا، الشيوعية المعتدلة التي تمثل ائتلافا يساريا واسعا.



وقد ركز كاست، وهو كاثوليكي ملتزم وأب لتسعة أبناء، في حملته الانتخابية على مكافحة الجريمة في تشيلي التي تعاني من أنشطة العصابات العنيفة. كما وعد بترحيل ما يقرب من 340 ألف مهاجر غير نظامي، معظمهم من الفنزويليين الذين فروا من الأزمة في بلادهم.



أما منافسته جانيت خارا البالغة 51 عاما، وهي وزيرة العمل سابقا في عهد الرئيس المنتهية ولايته غابرييل بوريك، فوعدت برفع الحد الأدنى للأجور وحماية المعاشات التقاعدية.