وزير الخارجية الإسرائيلي يحثّ أستراليا على اتخاذ "إجراءات حازمة" لمكافحة معاداة السامية

حث وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أستراليا على اتخاذ إجراءات ضد ما وصفه بـ"تصاعد" معاداة السامية، خلال اتصال مع نظيرته بيني وونغ بعد هجوم في سيدني استهدف احتفالًا بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) وأسفر عن مقتل 11 شخصًا.



وقال ساعر في منشور على منصة ”إكس": "تحدثت للتو مع وزيرة الخارجية الأسترالية بمبادرتها. وذكرت أنه منذ 7 تشرين الأول شهدت أستراليا تصاعدًا في معاداة السامية، بما في ذلك التحريض العنيف ضد إسرائيل واليهود... يجب على الحكومة الأسترالية اتخاذ إجراءات حازمة ضد استخدام هذه الشعارات المعادية للسامية"، في إشارة لشعارات ترفع مناصرة للفلسطينيين.