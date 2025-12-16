الأخبار
السودان يتصدر قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية للعام الثالث
أخبار دولية
2025-12-16 | 00:22
شارك
تصدر السودان مجددا قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية العالمية الصادرة عن لجنة الإنقاذ الدولية، في ظل صراع مستمر أودى بحياة عشرات الآلاف.
وهذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها السودان القائمة التي نشرت اليوم الثلاثاء. وتسلط القائمة الضوء على الدول العشرين الأكثر عرضة لحالات طوارئ إنسانية جديدة أو تفاقم أخرى جارية.
وقال ديفيد ميليباند الرئيس التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية في بيان: "ما تشهده اللجنة على أرض الواقع ليس حادثا مأساويا. فالعالم لا يكتفي بالتقاعس عن الاستجابة للأزمة، بل إن الأفعال والأقوال تساهم في تفاقمها وإطالة أمدها".
وأضاف: "حجم الأزمة في السودان، التي تصدرت قائمة المراقبة للعام الثالث على التوالي، وأصبحت الآن أكبر أزمة إنسانية مسجلة على الإطلاق، دليل على هذا الخلل".
واندلعت الحرب في نيسان 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، قبيل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، ما أدى إلى أكبر أزمة نزوح في العالم.
ونزح أكثر من 12 مليون شخص بالفعل جراء الحرب الدائرة في السودان، حيث يفتقر العاملون في المجال الإنساني إلى الموارد اللازمة لمساعدة الفارين، الذين تعرض الكثير منهم للسرقة وفقدان أقارب جراء العنف، فضلا عن حالات الاغتصاب.
وجاءت الأراضي الفلسطينية وجنوب السودان وإثيوبيا وهايتي خلف السودان على قائمة مراقبة الأزمات الإنسانية.
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إنه بالرغم من أن هذه الدول لا تضم سوى 12 بالمئة من سكان العالم، فإنها تمثل 89 بالمئة من المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية. وأضافت أن من المتوقع أن تستضيف هذه الدول أكثر من نصف من يعانون الفقر المدقع في العالم بحلول عام 2029.
أما بقية الدول على القائمة فهي: ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو ولبنان وأفغانستان والكاميرون وتشاد وكولومبيا والنيجر ونيجيريا والصومال وسوريا وأوكرانيا واليمن.
أخبار دولية
يتصدر
قائمة
مراقبة
الأزمات
الإنسانية
العالمية
للعام
الثالث
