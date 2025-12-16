الأخبار
English
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
أخبار دولية
2025-12-16 | 01:01
مشاهدات عالية
2
min
ترامب يقاضي بي.بي.سي بتهمة التشهير بسبب تحرير خطاب له خلال أحداث الكونغرس في 2021
رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بتهمة التشهير بسبب مقاطع معدلة من خطاب له بدا فيها أنه وجه أنصاره لاقتحام مبنى الكونغرس، ليفتح بذلك جبهة دولية في معركته مع التغطيات الإعلامية التي يعتبرها غير صحيحة أو غير عادلة.
واتهم ترامب هيئة الإذاعة البريطانية المملوكة للقطاع العام في بريطانيا بالتشهير به من خلال دمج أجزاء من خطاب ألقاه في السادس من كانون الثاني 2021، بما في ذلك جزء طلب فيه من أنصاره الخروج في مسيرة إلى مبنى الكونغرس، وآخر قال فيه "قاتلوا بشراسة". وحذفت مقطعا دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
واعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية لترامب واعترفت بخطأ في التقدير وأقرت بأن التعديل أعطى انطباعا خاطئا بأنه وجه دعوة مباشرة إلى القيام بأعمال عنف. لكنها قالت إنه لا يوجد أساس قانوني لمقاضاتها.
ويتم تمويل بي بي سي من خلال رسوم ترخيص إلزامية على جميع مشاهدي التلفزيون، وهو ما يقول محامون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض لترامب مصدرا لتوتر سياسي.
أخبار دولية
يقاضي
بي.بي.سي
بتهمة
التشهير
تحرير
أحداث
الكونغرس
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة اقتربت من مجالها من جهة البحر الأسود
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-11-17
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
أخبار دولية
2025-11-17
بي بي سي "مصممة على مواجهة" مقاضاة ترامب لها بتهمة التشهير
0
أخبار دولية
2025-11-06
إردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية بتهمة "الإهانة"
أخبار دولية
2025-11-06
إردوغان يقاضي زعيم المعارضة التركية بتهمة "الإهانة"
0
أخبار لبنان
2025-11-27
كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد
أخبار لبنان
2025-11-27
كهرباء لبنان: حملة التشهير التي يشنها خياط وشركة MEP غير جديرة بالرد
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
بين التشهير والتأكد مياه تنورين تنتظر نتائج الفحوصات الجديدة
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-14
بين التشهير والتأكد مياه تنورين تنتظر نتائج الفحوصات الجديدة
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
01:12
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
أخبار دولية
01:12
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
0
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
01:03
ضغط أميركي يفرض سقفًا على الحركة الإسرائيلية (الأنباء الكويتية)
0
أخبار دولية
00:50
شركة تجارة حبوب روسية ترفع دعوى ضد مؤسسة الحبوب الحكومية السورية
أخبار دولية
00:50
شركة تجارة حبوب روسية ترفع دعوى ضد مؤسسة الحبوب الحكومية السورية
0
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
صحف اليوم
00:30
عون وسلام منزعجان من رجي (الأخبار)
0
أخبار لبنان
2025-11-05
المفتي قبلان: اللحظة الحالية للتضامن الوطني وتحديد أولويات الصمود
أخبار لبنان
2025-11-05
المفتي قبلان: اللحظة الحالية للتضامن الوطني وتحديد أولويات الصمود
0
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس جوزاف عون التقى أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج وزوّدهم بتوجيهاته قبيل انتقالهم إلى مراكز عملهم الجديدة وهم: ميلاد رعد (الصين) وديما فرح (أرمينيا) وجان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا)
آخر الأخبار
2025-10-09
الرئيس جوزاف عون التقى أربعة سفراء لبنانيين عُيّنوا حديثًا في الخارج وزوّدهم بتوجيهاته قبيل انتقالهم إلى مراكز عملهم الجديدة وهم: ميلاد رعد (الصين) وديما فرح (أرمينيا) وجان مراد (قبرص) ويوسف جبر (صربيا)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الإسترالي بعد زيارة أحمد الأحمد: إنه بطل أسترالي حقيقي
0
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
03:30
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
أخبار دولية
16:23
ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مشروع قانون الفجوة المالية تنتهي صياغته في خلال ساعات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بعد حادث إطلاق النار في أستراليا… اليكم آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حين أنقذ مسلمٌ يهودًا من الرصاص… قصة أحمد التي أربكت سرديات الكراهية
0
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
أخبار لبنان
13:47
الجامعة الأنطونية افتتحت "تساعية الميلاد"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
حادث أمني بين الجيش والأمن العام السوري يعيد طرح سؤال ضبط الحدود الشرقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الموسيقى... أمل يضيء نجوم لبنان!
1
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
أخبار لبنان
04:30
"جواز مرور" للسيارات الفارهة... تحقيق يكشف استغلال بطاقات "الشؤون" للتهرّب الجمركي وذوو الإعاقة "الضحية"
2
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
أمن وقضاء
07:07
جولة للجيش في قطاع جنوب الليطاني... هذه تفاصيلها
3
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
أمن وقضاء
08:11
معلومات للـLBCI: هذا ما تضمّنه العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء والملحقين العسكريين جنوب الليطاني..
4
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
أمن وقضاء
11:16
"إقامات مزوّرة لرعايا سوريين مقابل مبالغ مالية"… وأمن الدولة يوقف المتورّط في برج حمود
5
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
00:11
الشرطة الأسترالية: منفذا هجوم بونداي استلهما فكر تنظيم الدولة الإسلامية
6
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
اقتصاد
08:02
مصادر مالية: سلام يصر على إنجاز صيغة مشروع قانون الفجوة المالية في خلال ٤٨ ساعة على أبعد تقدير
7
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
أمن وقضاء
12:51
الجيش: توقيف 38 سورياً في إطار التدابير الأمنية في منطقة البقاع وعند الحدود اللبنانية - السورية
8
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
أمن وقضاء
12:37
الجمارك: تفتيش صيدلية ومداهمة مستودع في أنطلياس... وهذا ما جرى ضبطه
