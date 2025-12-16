طهران تعلن أن إيرانيا محتجزا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل يحمل الجنسية السويدية

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية أن مواطنا أُلقي القبض عليه خلال حرب الأيام الاثني عشر الأخيرة مع إسرائيل في حزيران، ويخضع للمحاكمة بتهمة التجسس، يحمل الجنسية السويدية.



ونقلت وكالة أنباء ميزان أونلاين التابعة للسلطة القضائية عن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير قوله إنه "تم أخيرا التحقيق في قضية في محافظة ألبرز تتعلق بجاسوس يحمل جنسية مزدوجة. وقد حصل هذا الشخص على الجنسية السويدية عام 2020، وكان يقيم هناك منذ ذلك الحين".



ولا تعترف إيران بازدواجية الجنسية وتُخضع من يحملون جنسية أخرى من مواطنيها لأحكام القوانين الإيرانية.