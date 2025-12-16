الأخبار
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
أخبار دولية
2025-12-16
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الموساد يعتبر أن على إسرائيل "ضمان" عدم استئناف إيران لبرنامجها النووي
قال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد برنيع الثلاثاء إن على إسرائيل ضمان ألا تعاود إيران تشغيل برنامجها النووي، بعد ستة أشهر من قصفها منشآت طهران الذرية خلال حرب استمرت 12 يوما.
وقال برنيع خلال مراسم تكريم لعناصر من الموساد في القدس إن "فكرة مواصلة تطوير قنبلة نووية ما زالت تخفق في قلوبهم. وتقع على عاتقنا مسؤولية ضمان ألا يُفعَّل مجددا المشروع النووي الذي تضرر بشكل بالغ، وذلك بتعاون وثيق مع الأميركيين".
أخبار دولية
الموساد
يعتبر
إسرائيل
"ضمان"
استئناف
إيران
لبرنامجها
النووي
التالي
رئيس الوزراء الأسترالي: هجوم شاطئ بوندي كان مدفوعا بأيديولوجية لتنظيم الدولة الإسلامية
زيلينسكي: أوكرانيا ستطلب من واشنطن أسلحة بعيدة المدى إذا رفضت روسيا جهود السلام
السابق
