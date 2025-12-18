عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّ واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية “لاستهدافهما إسرائيل”.

وقال روبيو في بيان إنّ القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.