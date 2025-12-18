عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو أنّ واشنطن ستفرض عقوبات على اثنين من قضاة المحكمة الجنائية الدولية “لاستهدافهما إسرائيل”.
وقال روبيو في بيان إنّ القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة في السنتين الماضيتين.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية ردًا على العقوبات، إنّها اعتداء صارخ على استقلال المحكمة.
وأضافت: "مثل هذه الإجراءات التي تستهدف القضاة وأفراد الادعاء العام الذين انتخبتهم الدول الأطراف تقوض سيادة القانون، وعندما تتعرض الجهات القضائية للتهديد بسبب تطبيق القانون، فإنّ النظام القانونيّ الدوليّ نفسه هو الذي يتعرض للخطر".
في سياق متّصل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات السفن وشركات الشحن المرتبطة بإيران، وفق ما أظهر موقع وزارة الخزانة الأميركية.