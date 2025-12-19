بوتين: موسكو لا تعتقد أن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ‌أن موسكو لا تعتقد أن أوكرانيا مستعدة لإجراء محادثات سلام.



وقال في مؤتمر صحفي سنوي له أن روسيا مستعدة ‍وراغبة ‌في إنهاء النزاع في أوكرانيا سلميا، استنادا إلى المبادئ التي قال إنه حددها في وزارة الخارجية.