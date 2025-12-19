حماس تتوقع من محادثات ميامي وضع حد "للخروقات" الإسرائيلية

قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن المحادثات المقررة في ميامي الجمعة للانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار في غزة يجب أن تفضي إلى وقف "خروقات" إسرائيل للهدنة.



وقال عضو المكتب السياسي لحماس باسم نعيم لوكالة فرانس برس "يتوقع شعبنا من هذه المحادثات ان يتفق الحاضرون على وضع حد للعربدة الاسرائيلية المستمرة ووقف كافة الخروقات والانتهاكات وان يُلزموا الاحتلال بمقتضيات اتفاق شرم الشيخ".



وتستضيف الولايات المتحدة هذه المباحثات في ولاية فلوريدا حيث من المتوقع أن يلتقي المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب ستيف ويتكوف، بمسؤولين كبار من دول الوساطة قطر ومصر وتركيا، لدفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدما.



وكانت قطر ومصر اللتان تتوليان في الوقت نفسه دور وسيطتين وضامنتين لوقف إطلاق النار في غزة، حضتا في الآونة الأخيرة على الانتقال إلى المرحلة التالية من خطة الرئيس الأميركي.



وتنص المرحلة الثانية على أن تسلم حماس أسلحتها وتنسحب إسرائيل من مواقعها الحالية في غزة وأن تتولى سلطة انتقالية الحكم في القطاع مع انتشار قوّة استقرار دولية.