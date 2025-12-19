بوتين يتعهد بوقف الهجمات بعيدة المدى في أوكرانيا في حال تنظيم انتخابات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة بأنه قد يأمر قواته بوقف الهجمات بالصواريخ بعيدة المدى والضربات بالمسيرات يوم الانتخابات إذا نظّمت كييف الاقتراع الرئاسي الذي تطالب به كل من موسكو وواشنطن.



وقال بوتين في مؤتمر صحافي متلفز "نحن على استعداد للتفكير في ضمان الأمن أثناء الانتخابات في أوكرانيا. على الأقل الامتناع عن تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الأوكرانية يوم الانتخابات".

