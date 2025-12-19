مباحثات جديدة بين الأوكرانيين والأميركيين والأوروبيين في ميامي

يجري الأوكرانيون والأميركيون والأوروبيون الجمعة في الولايات المتحدة مباحثات جديدة تتناول خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا.



ويستضيف مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر في ميامي كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف، وممثلين لبريطانيا وفرنسا وألمانيا.



وأجرى مسؤولون أميركيون زيارات مكوكية لدول عدة سعيا لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل خطة، يأملون أن تنهي أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عقود.



وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إن واشنطن لن تفرض اتفاقا، معتبرا أن "هذه الرواية برمّتها التي تقول إنّنا نحاول فرض شيء على أوكرانيا سخيفة".



وأضاف "لا يمكننا إجبار أوكرانيا على إبرام اتفاق، ولا يمكننا إجبار روسيا على إبرام اتفاق. يجب أن ترغبا في التوصل إلى اتفاق".



من المتوقع أن يجتمع مسؤولون روس، من بينهم وفق تقارير مفاوض الكرملين كيريل دميترييف، مع مسؤولين أميركيين بشكل منفصل في فلوريدا خلال نهاية الأسبوع مع استمرار الجهود الدبلوماسية المكثفة.