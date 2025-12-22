الشرطة الاسترالية: مسلحا بونداي نددا بالصهاينة في تسجيل فيديو قبل إطلاق النار

أفادت الشرطة الاسترالية بأنّ الرجلين المتهمَين بتنفيذ إطلاق النار الجماعيّ والدامي الأسبوع الماضي، على شاطئ بونداي، سجّلا مقطع فيديو ينددان فيه بالصهاينة، قبل تنفيذ هجومهما، وفق وثائق قضائية.

وأظهر تسجيل فيديو عثر عليه في هاتف أحد المتهمين، الرجلين جالسين أمام علم تنظيم الدولة الإسلامية وهما يتلوان آيات من القرآن، ثم يتحدثان عن "دوافعهما وراء هجوم بونداي"، حسب الوثائق.

وقالت الشرطة الاسترالية إنّ مطلقي النار في بونداي، تدربا على الهجوم في الريف الأستراليّ.

وذكرت الوثائق أيضًا، أنّ ساجد ونافيد أكرم، الأب وابنه، قاما برحلة استطلاعية إلى شاطئ بونداي، قبل أيام فقط من تنفيذ هجومهما.