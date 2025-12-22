الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 16 شخصا بانقلاب حافلة في إندونيسيا

أخبار دولية
2025-12-22 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 16 شخصا بانقلاب حافلة في إندونيسيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مقتل 16 شخصا بانقلاب حافلة في إندونيسيا

قُتل 16 شخصا على الأقل وأُصيب آخرون في حادث حافلة وقع صباح الاثنين على طريق سريع في جزيرة جاوة الإندونيسية، بحسب ما أفاد مسؤول في فرق الإنقاذ.
     
وأوضح المسؤول في الوكالة المحلية للبحث والإنقاذ أنّ حافلة للنقل المشترك كانت متجهة من جاكرتا إلى يوغياكارتا، دخلت منعطفا بسرعة عالية قبل أن تصطدم بحاجز الأمان وتنقلب.
     
وتُعدّ حوادث النقل شائعة في إندونيسيا، إذ غالبا ما تكون المركبات قديمة، بالإضافة إلى عدم التزام السائقين قوانين السير.

أخبار دولية

انقلاب

حافلة

إندونيسيا

LBCI التالي
مقتل جنرال في الجيش الروسي بانفجار في موسكو
نيوزيلندا تعلن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الهند
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-12-15

مقتل 17 شخصا وإصابة 20 في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-25

مقتل ثمانية أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-13

مقتل شخصين وفقدان 21 آخرين في انزلاق تربة في إندونيسيا

LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

مقتل 12 وإصابة 10 في حادث حافلة بالإكوادور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:00

زلزال بقوة 6.4 درجات يهز بابوا غينيا الجديدة

LBCI
أخبار دولية
05:29

الدنمارك ستستدعي السفير الأميركي بعد تعيين واشنطن مبعوثا لغرينلاد

LBCI
أخبار دولية
05:07

وزيرا الخارجية والدفاع التركيان يزوران سوريا الاثنين

LBCI
أخبار دولية
05:02

الصين تفرض رسوما على منتجات الألبان الأوروبية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-10-31

السفير التركي إلتقى سلام: سنواصل دعم لبنان في كل المجالات

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-17

وسام وزارة الدفاع الفرنسية للدكتورة كلوديا شمعون ورينيه الراسي تقديرا لمسيرتهما الاكاديمية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-07

عودة: الزمن زمن سرعة وتشتت على حساب الأخ أو الوطن أو الأخلاق

LBCI
موضة وجمال
2025-11-02

سارة لينا أبو جودة تصل إلى تايلند للمشاركة في ملكة جمال الكون... وهكذا علّقت (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:58

مخزومي: نتمنى أن يُسلّم السلاح الذي دمّر البلد رحمةً بالشعب اللبناني وأن يكون قانون الفجوة المالية عادلًا

LBCI
أخبار لبنان
13:59

العبسي رعى حفلة ميلادية للأطفال في بطريركيةِ الروم الملكيين الكاثوليك في الربوة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عيد الميلاد بلسان من يعطوه معنى آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

العراق بعد الانتخابات: معركة حصر السلاح تسابق معركة تشكيل الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من "الخط الأسود" في لبنان إلى ضرب إيران: تصعيد إسرائيلي على أكثر من جبهة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

قبل جلسة الحكومة: جمعية المصارف تبحث موقفها من مشروع قانون الفجوة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 21-12-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
04:21

هكذا سيكون طقس ليلة عيد الميلاد...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

البترون عاصمة الميلاد تدخل غينيس للمرة الثالثة !

LBCI
خبر عاجل
08:56

مصادر جمعية المصارف: خيارات الإضراب تبقى مطروحة في حال إصرار الدولة على إصدار قانون مجحف بحقّ المودعين لكن يوم غد سيكون يوم عمل عادي ولا إضراب خلال فترة الأعياد

LBCI
اقتصاد
12:49

جمعية المصارف: أي تعافٍ اقتصادي مستدام وأي إعادة هيكلة فعالة للقطاع المصرفي لا يمكن أن يتحققا من دون إعادة بناء الثقة بالنظام المالي

LBCI
أخبار دولية
00:58

الذهب يسجّل مستوى قياسيًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
02:03

معلومات الـLBCI: اجتماع لكتلة اللقاء الديمقراطيّ أفضى إلى عدم السير بمشروع قانون الفجوة المالية بصيغته المقترحة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

المشهد في المطار لا يقدّر بثمن!

LBCI
أمن وقضاء
09:40

تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي في بلدة يارون - بنت جبيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More