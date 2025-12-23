الجيش الأوكراني يعلن انسحابه من بلدة سيفرسك في شرق البلاد

أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من بلدة سيفرسك في شرق البلاد بعدما كانت القوات الروسية أعلنت في 11 كانون الأول الحالي السيطرة عليها.



وجاء في منشور لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني عبر تطبيق تلغرام: "حفاظا على أرواح جنودنا والقدرات القتالية لوحداتنا، انسحب المدافعون الأوكرانيون من البلدة".