الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن الدولي بشأن شروط إحياء المحادثات النووية، حيث قالت واشنطن إنها لا تزال مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة ورفضت طهران شروطها.



وعقدت واشنطن وطهران خمس جولات من المحادثات النووية قبل الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل في حزيران الماضي، والتي انضمت إليها الولايات المتحدة بضرب المواقع النووية الإيرانية.



وواجهت المحادثات عقبات كبيرة، ولا سيما فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية.



وقالت مورغان أورتاغوس نائبة مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، لمجلس الأمن: "لا تزال الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لإجراء حوار مباشر وهادف". وأضافت: "كنا واضحين، مع ذلك، بشأن توقعات معينة لأي ترتيب. قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران، ويظل هذا مبدأنا".



واعتبر سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في الاجتماع، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة بإصرارها على عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم.



وقال: "نثمّن أي مفاوضات عادلة جادة، لكن الإصرار على سياسة عدم التخصيب يتعارض مع حقوقنا كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني أنهم لا يسعون إلى التفاوض العادل".



وأضاف: "إنهم يريدون إملاء نواياهم المحددة سلفا على إيران. لن ترضخ إيران لأي ضغط أو ترهيب".

