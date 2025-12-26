جرح ثلاث نساء في هجمات بسكين في مترو باريس وتوقيف المشتبه به

جُرحت ثلاث نساء إثر تعرضهن للطعن بعد ظهر الجمعة في مترو باريس على يد رجل لاذ بالفرار قبل أن يُقبض عليه قرب العاصمة، وفق السلطات القضائية التي تواصلت معها وكالة فرانس برس.



وقالت هيئة النقل العام في باريس (RATP) لوكالة فرانس برس إن الهجمات وقعت بعد الظهر في ثلاث محطات على خط المترو رقم 3 الذي يعبر محطات في وسط المدينة.



وتلقت اثنتان من الضحايا العلاج من فرق الطوارئ ونُقلتا إلى المستشفى، لكن إصاباتهما لم تكن خطيرة، بينما توجهت الثالثة إلى المستشفى بنفسها، بحسب ما أفادت مديرية الشرطة.



وتم التعرف على المشتبه به، وهو رجل يبلغ 25 عاما، بفضل لقطات كاميرات المراقبة.



وفُتح تحقيق أُسند إلى جهاز أمن النقل الإقليمي (SRT) بتهمة الشروع في القتل والاعتداء بسلاح مع أسباب مشددة للعقوبة.