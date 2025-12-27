انقلاب حافلة في فيتنام ومقتل 7 أشخاص على الأقل

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في فيتنام أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم اليوم السبت عندما انقلبت حافلة تقل 19 شخصا على طريق جبلي في إقليم ين باي شمال البلاد.



وقالت وكالة الأنباء الفيتنامية إن الحافلة التي تضم 29 مقعدا وتقل مجموعة خيرية كانت تسير على منحدر عندما انقلبت وتحطمت.



وقال هوانغ آنه توان، رئيس بلدية فينه هو، لوكالة الأنباء الفيتنامية، إن فرق الإنقاذ انتشلت 10 ناجين من الحطام، بينما ظل آخرون محاصرين حتى الساعة 10:30 صباحا (03:30 بتوقيت yرينتش) حيث تم نشر معدات ثقيلة لقطع المركبة.



وأضاف أن الحادث نجم على الأرجح بسبب تعطل المكابح.



وتمت تعبئة الشرطة والوحدات العسكرية والمسؤولين المحليين والسكان لجهود الإنقاذ، بينما قالت السلطات إن التحقيق في سبب الحادث لا يزال جاريا، وفقاً لوكالة الأنباء الفيتنامية.