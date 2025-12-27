روسيا تقول إنها استولت على قرية في زابوريجيا وأوكرانيا تدافع عن بلدة رئيسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الجمعة أنها استولت على قرية جديدة في منطقة زابوريجيا جنوب شرق البلاد، بينما قال الجيش الأوكراني إنه يدافع عن بلدة أكبر في المنطقة رغم اعترافه بحدوث أخطاء .



وتسيطر القوات الروسية على حوالي 19 بالمئة من أراضي أوكرانيا في الشرق والجنوب وتواصل تقدمها ببطء باتجاه الغرب، وتعلن الاستيلاء على قرى جديدة عدة مرات أسبوعيا.



وكتبت الوزارة الروسية على تيليغرام أنها سيطرت على قرية كوسيفتسيف إلى الشمال من بلدة هوليايبول التي تعرضت لضغوط روسية شديدة في الأسابيع القليلة الماضية.



وقالت إن القوات الروسية استولت على أكثر من 23 كيلومترا مربعا من الأراضي لتأمين القرية، ما يمنح مجموعة القوات "الشرقية" "قاعدة لشن المزيد من الأعمال الهجومية".



ولم يتسن لرويترز التأكد بشكل مستقل من التقارير الواردة من ساحة المعركة.



واعترف الجيش الأوكراني بأن إحدى وحداته ارتكبت أخطاء في "حادث مؤسف"، عندما خدعتها مجموعة من ثلاثة جنود روس متسللين لحملها على التخلي عن موقع في هوليايبول.



وقال دميترو فيلاتوف، قائد فوج الهجوم المنفصل الأول، لهيئة البث العامة سوسبيلني: "كان عدد مقاتلينا هناك كافيا لصدّ ثلاثة جنود روس". وأضاف: "بدلا من المقاومة، وخوض قتال جدير، تم التخلي عن مركز القيادة".



وكتبت وحدة أخرى، الفوج الهجومي المنفصل رقم 425، على تيليغرام أن قواتها دخلت هوليايبول وتقوم بتطهيرها من القوات الروسية المتبقية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نشرت طائرات مسيرة لمنع دخول قوات أوكرانية جديدة إلى البلدة.



وكانت إحدى النقاط المحورية للحملة الروسية هي مركز بوكروفسك اللوجستي السابق في الشمال الشرقي.



وقالت إحدى القنوات العسكرية الأوكرانية على تيليغرام إن القوات الأوكرانية تسيطر على الجزء الشمالي من المدينة المدمرة إلى حد كبير وتمنع تقدم القوات الروسية نحو مركزها.



وأضافت أنه تم إرسال تعزيزات إلى بلدة ميرنوهراد القريبة. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت يوم الخميس أن قواتها تعمل على طرد القوات الأوكرانية من ميرنوهراد، المعروفة في روسيا باسمها السوفيتي، دميتروف.