روسيا تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا



أعلنت روسيا السبت سيطرتها على بلدتَي ميرنوغراد وغوليوبول في شرق أوكرانيا، معلنة المزيد من التقدم على الجبهة عشية اجتماع في الولايات المتحدة بين الرئيسين الأوكراني والأميركي.



وأفاد الكرملين في بيان بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اطلع على تقرير من هيئة الأركان العامة يفيد بـ"تحرير" بلدتَي ديميتروف (الاسم الروسي لميرنوغراد) وغوليوبول. تقع ميرنوغراد في دونيتسك، وهي قريبة من بوكروفسك، وتشكل مركزا لوجستيا مهما. وقد أعلنت روسيا السيطرة عليها في الأول من كانون الأول، وهو ما نفته كييف.



وتقع مدينة غوليوبول في الجزء الشرقي من منطقة زابوريجيا (جنوب)، وهي منطقة حققت فيها روسيا تقدما أقل تواترا لكنه تسارع في الأشهر الأخيرة.



وقال الرئيس الروسي "في دونباس ومنطقة زابوريجيا، يجري الهجوم على طول خط التماس بأكمله"، مؤكدا أن القوات الروسية "تشدد الضغط" على الجيش الأوكراني، وفق تصريحات متلفزة.



ويأتي هذا الإعلان عشية اجتماع في الولايات المتحدة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب مع روسيا.