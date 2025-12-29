حريق في دار للمسنين بإندونيسيا يودي بحياة 16 شخصا​

نقلت وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا" عن مسؤول في الشرطة المحلية قوله إن حريقًا شب في دار للمسنين في مدينة مانادو بجزيرة سولاويسي مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا.



وقال المسؤول بالشرطة عالم شاه بي حسيبوان إن الحريق في دار ويردا داماي للمسنين تم إخماده أخيرًا في وقت متأخر، ولا تزال السلطات تحقق في سبب اندلاعه.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "مترو تي في" الإخبارية الحريق وهو يلتهم الدار، محولًا سماء الليل إلى اللون البرتقالي، وظهر سكان وهم يساعدون أحد المسنين على الخروج من المبنى المحترق.

وقال جيمي روتينسولو رئيس قسم الإطفاء في مانادو لقناة "مترو تي في" إن نزلاء الدار ومعظمهم من كبار السن كانوا محاصرين داخل المبنى، مضيفا أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بحروق.