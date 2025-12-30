مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية: على قوات الإمارات الخروج من البلاد خلال 24 ساعة

شدد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من السعودية اليوم الثلاثاء على أنه يتعين على كل القوات الإماراتية ومنسوبيها الخروج من جميع الأراضي اليمنية في غضون 24 ساعة.



وجاء قراره عقب شن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن غارة جوية محدودة استهدفت ما وصفه التحالف بالدعم العسكري الأجنبي للانفصاليين الجنوبيين المدعومين من الإمارات في ميناء المكلا.