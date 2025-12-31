"أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل الى السماح لها بالعمل في غزة والضفة الغربية سنة 2026

حثّت منظمة "أطباء بلا حدود" الطبية الدولية إسرائيل على السماح لها بمواصلة العمل في غزة والضفة الغربية المحتلة في 2026.



وقالت المنظمة في بيان أرسلته لوكالة فرانس برس: "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى ضمان تسجيل منظمة أطباء بلا حدود وغيرها من المنظمات الدولية غير الحكومية في إسرائيل لمواصلة العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 2026".



وتعتزم إسرائيل منع 37 منظمة إغاثية، من بينها "أطباء بلا حدود"، من العمل في غزة اعتبارا من الخميس في حال لم تقدّم معلومات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين بحلول منتصف ليل الأربعاء الخميس.