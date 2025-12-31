المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن: القوات لن تنسحب من مواقعها

رحّبت السعودية بإعلان الإمارات سحب قواتها المتبقية من اليمن، مشيرة إلى أنها لا تزال تنتظر ما إذا كانت أبوظبي "جادة" في انسحابها وستوقف دعمها للانفصاليين، على ما أفاد مصدر مقرّب من الحكومة السعودية وكالة فرانس برس.



وفيما تم الإعلان عن بدء وحدات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالانسحاب من مواقعها في محافظة حضرموت، أكد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن لـ"سكاي نيوز عربية" أن القوات الحكومية الجنوبية لن تنسحب من مواقعها.