البطريرك يوحنا العاشر صلى من دمشق من أجل سلام سوريا ولبنان

من العاصمة السورية دمشق، صلّى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر من أجل سلام سوريا ولبنان ومن أجل سلام الشرق الأوسط والعالم أجمع.